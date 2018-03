Майский ПЛАС-Форум посвящен анализу современного состояния и развитию в России и других странах мира розничного банкинга, платежной индустрии и широкого спектра массовых дистанционных сервисов, включая госуслуги и перспективы их интеграции с коммерческими сервисами. Мероприятие традиционно пользуется широкой поддержкой со стороны Банка России, Министерства финансов РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального Казначейства, ведущих российских и зарубежных системообразующих банков, а также остальных участников платежного рынка.

Программа ПЛАС-Форума доступна по ссылке .

Спикеры и участники мероприятия обсудят следующие темы:

Сессия 1. Новые тренды развития платежной индустрии и банковского ритейла. Смена стратегий. Госрегулирование. Укрупнение и вертикализация рынка. Цифровая трансформация.

Сессия 2. Удаленная идентификация клиентов. Биометрия и государственная инфраструктура. Как изменится экосистема финансовых услуг?

Сессия 3. Вендоры в новой реальности. От конкуренции решениями к конкуренции сервисами.

Сессия 4. Блокчейн, искусственный интеллект и нейронные сети. Реперные точки банкинга ближайшего будущего. Перспективы без примеси маркетинговых мифов.

Сессия 5. RegulatoryTechnology (RegTech) в России. Что ждет рынок от регуляторов?

Сессия 6. Киберустойчивость в эпоху digital. Конец эпохи сугубо локальной обороны. Как противостоять коммерческой и политической киберпреступности в национальном масштабе.

Сессия 7. Финтех и банки в свете PSD2. От песочниц и акселераторов к инфраструктуре обслуживания. Роль и место в торговом ритейле.

В рамках форума параллельно с конференцией будут проходить круглые столы, нетворкинг, а также наиболее представительная выставка оборудования, технологий и бизнес-решений ведущих российских и зарубежных компаний.

В 2017 году в форуме приняли участие рекордное количество посетителей — более 1,2 тыс. человек. На конференции выступили свыше 60 спикеров. Партнерами мероприятия стали 56 компаний. Узнайте как прошел ПЛАС-Форум в 2017 году из наших итоговых материалов и фоторепортажа .

