Сотрудники МВД в Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом в размере 25 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве совместно с ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности превысил 25 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ», — сообщила она.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали четверых фигурантов. В отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.

При проведении 30 обысков на территории Москвы и Московской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли флеш-накопители, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.



В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.