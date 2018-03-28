ВТБ, Сбербанк и Альфа-Банк спишут кредиты семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем видеообращении к жителям региона.

«Проведена большая работа с банками, я им очень благодарен, я имею в виду крупные наши банки: ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, и сейчас работаем с другими, есть же более мелкие, в разных же банках люди брали кредиты. Банки берут на себя обязательства по списанию выданных ими ранее кредитов семьям погибших», — сказал он.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Согласно последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта национальным днем траура .

Ранее о готовности оказать поддержку пострадавшим при пожаре в Кемерове Банки.ру сообщили в Хоум Кредит Банке, Почта Банк, Альфа-Банк и Тинькофф Банке.