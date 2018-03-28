По данным источника РИА Новости, добычей налетчиков стали 100 тыс. долларов.
Полиция обнаружила брошенным автомобиль Hyundai, на котором скрылись грабители отделения Бинбанка на востоке Москвы, ведется их дальнейший поиск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Машина Hyundai обнаружена брошенной. Ведутся дальнейшие поиски злоумышленников», — сказал собеседник агентства.
Вечером в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что пятеро налетчиков в камуфляжной форме с оружием ограбили отделение Бинбанка на Сокольнической площади в Москве и скрылись на автомобиле. По его данным, добычей налетчиков стали 100 тыс. долларов.
Официально в полиции подтвердили факт нападения, пострадавших, по предварительным данным, нет.
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