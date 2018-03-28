Пятеро налетчиков в камуфляжной форме с оружием ограбили отделение Бинбанка на Сокольнической площади в Москве и скрылись на автомобиле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«На Сокольнической площади пятеро неизвестных в камуфляжной форме с оружием совершили нападение на банк и похитили крупную сумму денег, скрываются на автомобиле, — сказал собеседник агентства.

По его словам, налету подвергся офис Бинбанка, за налетчиками организована погоня.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.