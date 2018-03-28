Платформа для общения компаний с клиентами Intercom привлекла 125 млн долларов от группы инвесторов во главе с фондами Kleiner & Perkins и Google Ventures. В результате оценка стартапа выросла до 1,250 млрд долларов, а платформа достигла статуса единорога, то есть компании, чья оценочная стоимость быстро взлетает до миллиарда долларов и выше.

По словам главы Intercom Иохана МакКейба, достижение такого статуса никогда не было целью для компании. Привлеченные средства компания направит на расширение штата, международную экспансию и разработку новых продуктов. Сейчас в Intercom работает более 500 сотрудников, в ближайшее время компания наймет еще 350 человек, сообщает Inc.Russia . В будущем компания намерена строить кампусы, в которых сотрудник смогут жить и работать.