Сбербанк России принял решение взять на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам, открытым в Сбербанке, семьям пострадавших и погибших при пожаре в Кемерове.

Телефон для обращений: +7 800 775-60-26 (круглосуточно).

Кроме того, в Сбербанке принято решение о целевом перечислении 20 млн рублей на оказание помощи пострадавшим и объявлен сбор денежных средств среди сотрудников банка.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.