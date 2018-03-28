Сбербанк России предложил создать независимую систему, с помощью которой кредитные организации смогут обмениваться данными о мошенниках. С данной инициативой выступил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании комитета Ассоциации банков России.

«Цель — одобрить подходы для разработки системы по роботизированному обмену данными между кредитными организациями», — сказал он.



Платформа по обмену данными разработана Сбербанком и успешно применяется в Security operation center. Она агрегирует более 1 млн индикаторов в сутки и имеет актуальную информацию о киберугрозах в режиме онлайн.

Станислав Кузнецов сообщил, что банки — участники ассоциации могли бы присоединиться к платформе по обмену данными. Основные сценарии использования системы — обмен информацией об актуальных угрозах, интеграция с существующими в банке средствами защиты, реагирование на инциденты, противодействие фишинговым атакам.

«Мы предлагаем реализовать платформу под эгидой Ассоциации банков России в независимой информационной структуре с независимым контролем. От объединения усилий банковского сообщества по обмену информацией, подходах в оценке рисков зависит снижение ущерба клиентам, банкам и экономике в целом», — подчеркнул он.

В течение апреля будут собраны предложения участников комитета о стандартизации использования и аудирования системы. Все разработанные материалы будут переданы в ФинЦерт Банка России. Работа по координации обмена информацией будет вестись в тесном взаимодействии с главным управлением безопасности и защиты информации Банка России при соблюдении действующего законодательства.