Сбербанк России и Министерство промышленности и торговли подписали соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета банку на возмещение по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.



Программа предусматривает предоставление кредитов в 2018 году по ставке от 5,5 % до 6% для приобретения техники отечественных производителей. Кредит выдается на срок до 5 лет, без ограничения по размеру.

«Соглашение, заключенное между банком и Минпромторгом, — это еще один инструмент для обеспечения доступного финансирования бизнеса. Мы стремимся, чтобы наши клиенты получали все необходимые услуги максимально быстро и удобно. В настоящее время банк активно формирует списки заемщиков, которым может быть предоставлен кредит по льготной ставке», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.



