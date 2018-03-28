По итогам февраля 2018 года банковская система РФ в целом получила порядка 178 млрд рублей прибыли (для сравнения за аналогичный период 2017 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 212 млрд рублей). Прибыль по итогам января — февраля без учета кредитных организаций, находящихся в процессе финансового оздоровления, превышает 280 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.



Прибыль по итогам февраля в совокупном размере 310 млрд рублей получили 392 кредитные организации. При этом отрицательный финансовый результат в размере 133 млрд рублей зафиксировали 147 кредитных учреждений.

Максимальную прибыль в абсолютном выражении по итогам второго месяца заработали следующие кредитные организации: Сбербанк России (63,8 млрд рублей), ВТБ (17,1 млрд), Газпромбанк (5,5 млрд), Альфа-Банк (5,4 млрд) и ЮниКредит Банк (3,3 млрд).

Максимальный убыток в абсолютном выражении по итогам февраля получили кредитные учреждения, находящиеся в процессе санации: Бинбанк (-16,8 млрд рублей), Рост Банк (-6 млрд) и НБ «Траст» (-5,9 млрд). В топ-5 «лидеров» по размеру убытка по итогам февраля также вошли ОФК Банк, в котором с 21 марта введена временная администрация в лице АСВ сроком на полгода, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, с отрицательным финансовым результатов в размере 6,1 млрд рублей, а также Московский Индустриальный Банк (-3,5 млрд рублей).

Значительное влияние на финансовые результаты банков по-прежнему оказывают расходы, связанные с резервированием. За февраль 2018 года остаток резервов на возможные потери по банковской системе увеличился на 0,2% (до 7,1 трлн рублей).