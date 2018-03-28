Объем рынка краудфандинга в прошлом году увеличился на 83% (с 6 млрд рублей в 2016-м), сообщил Банк России. Рост рынка краудфандинга, не предполагающего финансовых посредников, обусловлен быстрым развитием интернета и систем мгновенных дистанционных переводов.

По мнению экспертов, активный рост отрасли связан с повышением требований к гражданам со стороны финансовых организаций.

Как отметили в крауд-платформе Boombaster, без хорошей кредитной истории многие начинающие предприниматели не могут получить средства, и в результате используют коллективное финансирование.

Краудфандинг становится серьезной альтернативой банковскому кредитованию: финансисты не любят давать взаймы малому бизнесу из-за высокой вероятности невозврата, пояснил гендиректор платформы Planeta.ru Федор Мурачковский.

Доходность в рамках крауд-проектов составляет 30% годовых, тогда как ставки по вкладам в банках — 6–8% годовых. Но есть вероятность того, что автор проекта затянет сроки его выполнения или вообще не сможет его закончить. По мнению управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, для краудфандинговых площадок должно быть введено более жесткое регулирование, чем для банков.

Как напоминают «Известия» , Центробанком разработан законопроект, ограничивающий сумму вложений в краудфандинг для одного инвестора: он не сможет разместить больше 50 тыс. рублей в течение года в один проект. Также ЦБ намерен установить планку для платформ по общему объему привлеченных от граждан денег — 500 тыс. рублей. Кроме того, ЦБ планирует ввести реестр площадок, куда войдут платформы с собственными средствами — не менее 5 млн рублей.

По прогнозу Банка России, через пять лет объем сделок на рынке краудфандинга вырастет до 1 трлн рублей в год.