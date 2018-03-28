Эксперты агентства «РИА Рейтинг» подготовили на основе данных Центробанка РФ и Росстата рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по банковским кредитам по итогам 2017 года . Как свидетельствуют результаты исследования , среди регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению.

Так, у четырех регионов доля просрочки превышает 10%, а в трех субъектах РФ она составляет менее 2,5%. В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2017 года равнялось 7% против 7,9% годом ранее и 7,6% на 1 января 2016 года.

Лидерами по платежной дисциплине в отношении банковских кредитов стали Севастополь, Республика Крым и Ненецкий автономный округ. Также очень хорошие результаты в основном демонстрируют северные регионы и некоторые регионы Приволжского федерального округа. Низкая просрочка наблюдалась в Чукотском, Ямало-Ненецком АО, Чувашии, Ханты-Мансийском АО, Якутии, Мордовии, Удмуртии, Магаданской области и Камчатском крае.

В Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно по сравнению с другими регионами, поэтому заемщики еще фактически не успели сформировать просроченную задолженность, поясняют аналитики. В свою очередь хороший результат в северных регионах можно объяснить относительно высокими доходами граждан, а также компактностью их проживания, что позволяет банкам-кредиторам хорошо оценивать риски кредитования.

Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Ингушетии (23,9%). Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Бурятии, Адыгее, Омской области, Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 9%.

Относительно высокий уровень просрочки в республиках Северо-Кавказского федерального округа наблюдается на фоне слабого развития розничного кредитования, констатирует «РИА Рейтинг». В целом слабое развитие кредитования населения характерно для всех регионов с высокой долей просрочки.

Регионов с ухудшением платежной дисциплины населения в 2017 году было десять против 44 в 2016-м. Наибольший рост доли просрочки в 2017 году наблюдался в Республике Крым (плюс 1 процентный пункт), что переместило данный регион с первого места по минимальному уровню просрочки на второе. «То есть, несмотря на столь значительный рост, данный регион по-прежнему характеризуется очень хорошей платежной дисциплиной заемщиков», — подчеркивают составители рейтинга. Также заметный рост доли просрочки наблюдался в Ненецком АО, Еврейской автономной области, Магаданской и Амурской областях.

Масштаб снижения доли просрочки в различных регионах был гораздо больше. Максимальное снижение доли просрочки составило почти 4 п. п.; у 11 регионов доля снизилась более чем на 1,5 п. п. Лидерам по повышению платежной дисциплины стали Ингушетия (минус 3,7 п. п. в просрочке), Кабардино-Балкария (минус 2,3 п. п.), Курганская область (минус 2 п. п.), Омская область (минус 1,9 п. п.), Башкирия, Кемеровская область (оба региона — минус 1,8 п. п.), Карачаево-Черкесия, Челябинская область (по минус 1,7 п. п.), Дагестан, Татарстан (по минус 1,6 п. п.) и Бурятия (минус 1,5 п. п.). Таким образом, просрочка сильнее всего сокращалась в республиках Северного Кавказа, а также в регионах Южного Урала. Аналитики подчеркивают, что в этих 11 регионах «снижение доли просроченной задолженности — это не статистический эффект от быстрого роста кредитования, а реальное повышение платежной дисциплины заемщиков».

В целом за 2017 год темпы роста розничного кредитования составили 12,7% против 1,1% в 2016 году; наиболее сильный прирост показала ипотека, напоминают в агентстве «РИА Рейтинг». По итогам 2017 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении сократилась на 9 млрд рублей — до 849 млрд на 1 января 2018-го, а ее доля снизилась с 7,94% до 6,98%, что является минимальным уровнем с апреля 2015 года.



По мнению аналитиков агентства «РИА Рейтинг», ситуация с кредитованием в 2018 году будет несколько лучше, чем в 2017-м. Розничное кредитование в 2018 году продолжит демонстрировать высокие темпы роста на фоне продолжения снижения ставок и снижения склонности к сбережению. Высокие темпы прироста покажут все виды розничного кредитования ( ипотека , автокредитование , кредиты наличными , кредитные карты , POS-кредитование и другие), но наибольший эффект от снижения ставок будет в залоговом кредитовании. «РИА Рейтинг» прогнозирует, что в 2018 году розничное кредитование вырастет на 15—17% в реальном выражении.