За 2017 год объем портфеля микрозаймов вырос с 88 млрд до 121 млрд рублей, или на 35%, свидетельствуют данные исследования RAEX («Эксперт РА») «Рынок микрофинансирования по итогам 2017 года: к новым вызовам». Столь сильный рост эксперты связывают прежде всего с накоплением проблемных долгов на балансах МФО — около 15 млрд рублей, или половина прироста.

Также прирост был обеспечен активностью крупнейшей «банковской» МФО, доля которой, по оценкам агентства, на конец 2017 года составляет около 25% рынка. Прирост остальных крупных компаний компенсировал уход с рынка большого числа мелких МФО.

В итоге концентрация портфеля на топ-20 и топ-100 МФО за 2017 год увеличилась на 10—15 п. п. и составила около 55% и 82% соответственно. Наибольший рост (50%) был характерен для портфеля микрозаймов «до зарплаты». Портфель потребительских микрозаймов физическим лицам вырос на 40%, а без учета «банковских» МФО — только на 13%. Объемы выданных микрозаймов также существенно выросли: в прошлом году выдано микрозаймов на сумму 230 млрд против 195 млрд рублей за 2016-й. При этом удельный вес краткосрочных микрозаймов физлиц в общем объеме выдач демонстрирует рост с 45% за 2016 год до 60% за 2017-й, что привлекло внимание Банка России.



Регулирование микрозаймов «до зарплаты» как наиболее социально чувствительного сегмента ожидаемо ужесточается. «Озвученный регулятором курс на постепенное снижение предела всех начислений с 3X (трехкратного ограничения предельной стоимости долга по краткосрочным потребительским займам) до 1,5Х и процентной ставки по краткосрочным микрозаймам с 2% до 1% в день при одновременном запрете пролонгаций окажет существенное давление на рентабельность большинства МФО, оперирующих в этом сегменте», — отмечают эксперты.

Объявленные меры призваны защитить права заемщиков, а также снизить риск-аппетиты МФО и сместить фокус их деятельности на более качественный рост, уточняют они.

По прогнозам RAEX, микрофинансовый рынок в 2018 году может вырасти от 20% до 40% в случае введения ограничений с 1 июля 2018 года либо с 2019-го соответственно.

«Драйверами роста по-прежнему будут выступать сегменты рынка, связанные с выдачей микрозаймов физлицам, — отмечает младший директор по банковским рейтингам RAEX Иван Уклеин. — Причем в зависимости от сроков и конкретных параметров вводимых законодательных ограничений для сегмента займов «до зарплаты» значительное количество его игроков может переориентироваться на предоставление более долгосрочных потребительских займов (Installment loans) или уйти».



При этом вне зависимости от указанных сценариев на рынке наибольшую активность будут проявлять МФО, ведущие свою деятельность в сегментах POS и онлайн, заключают эксперты.