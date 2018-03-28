В прошлом году приставы не смогли взыскать в прошлом году 2,2 трлн рублей из-за отсутствия средств у должников. Поэтому было закрыто 16,9 млн исполнительных производств на эту сумму, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Число прекращенных дел о взыскании долгов граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 млн дел на 1,9 трлн рублей.

Эксперты связывают увеличение числа прекращенных дел о взыскании с ростом кредитования, падением реальных доходов населения.



«Исполнительные производства стали чаще закрываться в случаях, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, — подтвердил партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. — Также окончание дел происходит при признании должника банкротом».

По данным Национального центра банкротств (НЦБ), средний размер безнадежной задолженности поднялся до 1,7 млн рублей — рост 34% за год. К январю 2018 года в 90% случаев суды полностью снимали долговое бремя с россиян, рассказал директор НЦБ Дмитрий Токарев. Он добавил, что год назад это происходило в 85% случаев.



Впрочем, эксперты указали и на структурные проблемы самого института судебных приставов, из-за которых растет объем списаний безнадежных долгов. Одна из главных причин — это чрезмерная нагрузка на судебных исполнителей при сравнительно низкой зарплате. Большая нагрузка не позволяет им тратить много времени на каждое дело — проще массово закрывать судебные производства.

По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 марта 2018 года число потенциально несостоятельных заемщиков достигло 702,8 тыс. По прогнозам экспертов, объем списанных долгов может увеличиться на 15%. С учетом роста числа граждан, которые допускают просрочку по кредитам свыше 90 дней, в перспективе двух лет количество исков о банкротстве может вырасти в 4–5 раз, а значит, увеличится и число дел, которые заканчиваются вердиктом о невозможности взыскания.