Фишинговое приложение криптовалютной биржи Poloniex воровало данные пользователей, сообщил эксперт по безопасности компании ESET Лукас Стефанко, который и обнаружил вредоносную программу.

Приложение впервые было замечено, когда находилось на стадии «прикормки», то есть переадресовывало пользователей на реальный сайт биржи, чтобы накопить пользовательскую базу и хорошую репутацию.

Лукас Стефанко пояснил, что как только сотни/тысячи пользователей начнут входить на Poloniex через это приложение, переадресацию уберут и отображаться будет только фишинговое окно для сбора данных, сообщает РБК .

Программист добавил, что приложение было удалено вскоре после того, как он сообщил о нем в службу поддержки Google Play. Сколько клиентов пострадали от мошеннической программы не сообщается.