PKO BР стал первым банком Польши, который решил внедрить технологию блокчейн в полнофункциональном режиме.
Один из крупнейших польских банков PKO Bank Polski в течение года тестирует технологию блокчейн для хранения информации о проведенных клиентами транзакциях и заключенных договорах. Банк готовится перевести технологию в рабочий режим и выбрали технологическое решение Trudatum от компании Coinfirm.
Таким образом, в банке должна быть обеспечена полная конфиденциальность и целостность документации, поскольку внести изменения в зарегистрированные в системе данные уже невозможно. Кроме того, клиенты банка смогут в удаленном режиме верифицировать информацию от деловых партнеров, сообщает Anycoin.
По словам сооснователя Coinfirm Павел Кусковски говорит, что хотя тестирование технологии проводит целый ряд банков, PKO BР стал первым, который решил внедрить ее в полнофункциональном режиме.
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