Один из крупнейших польских банков PKO Bank Polski в течение года тестирует технологию блокчейн для хранения информации о проведенных клиентами транзакциях и заключенных договорах. Банк готовится перевести технологию в рабочий режим и выбрали технологическое решение Trudatum от компании Coinfirm.

Таким образом, в банке должна быть обеспечена полная конфиденциальность и целостность документации, поскольку внести изменения в зарегистрированные в системе данные уже невозможно. Кроме того, клиенты банка смогут в удаленном режиме верифицировать информацию от деловых партнеров, сообщает Anycoin .

По словам сооснователя Coinfirm Павел Кусковски говорит, что хотя тестирование технологии проводит целый ряд банков, PKO BР стал первым, который решил внедрить ее в полнофункциональном режиме.