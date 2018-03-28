Dunamu, оператор крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи Upbit объявил о намерении инвестировать в течение следующих трех лет 100 млрд вонов (около $92 млн) в развитие различных блокчейн-проектов.

Инвестиции будут происходить в стартапы и фирмы, которые работают над интеграцией технологии блокчейн в различные сферы деятельности, включая анализ и управление данными, искусственный интеллект и финансовые технологии. С этой целью Dunamu планирует создать венчурное подразделение, которое предварительно получило название Dunamu & Partners. Возглавит его Ли Кан-Юн, главный директор по инвестициям Dunamu, сообщает ForkLog .

По словам CEO Dunamu Сонга Чи-Хьюна, в Корее существует огромный интерес к криптовалютам и блокчейну, и сейчас есть ключевая возможность стать мировым лидером в этих технологиях. Благодаря этим инвестициям Dunamu надеется стать плацдармом для молодежи, которая интересуется блокчейн-технологиями и хочет запускать собственные стартапы.