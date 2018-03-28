В сети обнаружена новая фишинговая кампания, осуществляемая от имени криптовалютной биржи Binance. Информация о возможном ущербе пока неизвестна.

Как сообщает ForkLog , на почтовые ящики пользователей начали поступать сообщения о ряде улучшений, проведенных биржей Binance за последнее время, в связи с чем она якобы предлагает принять участие в «мероприятии по импорту ERC20». Для этого пользователей просят предоставить данные их Ethereum-кошельков. Форма для ввода данных находится на странице, похожей на сайт Binance, однако ее адрес отличается от оригинала.

По заявлению представителей биржи, информация об улучшениях соответствует действительности, однако остальные требования направлены исключительно на кражу криптовалютных токенов пользователей.

Подобные письма получили участники недавних ICO и некоторых краудфандинговых кампаний.