Центральный банк Китая запустил открытую блокчейн платформу и представил ее на Всемирном саммите по финансам и технологиям в городе Ханчжоу.

BROP является открытым блокчейн протоколом, разработанным Исследовательским институтом блокчейна Жонгчао, нацелен на несколько секторов экономики и в основном направлен на снижение бюрократической нагрузки, сообщает Сointelegraph .

По некоторым данным Народный банк Китая получил 70 патентов в области блокчейн в прошлом году. Китай по количеству патентов в этой области находится на первом месте среди всех стран.

Несмотря на жесткую позицию Китая в отношении как криптовалют, так и ICO, сама технология блокчейн уже давно является предметом интереса властей.