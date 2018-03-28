Московский городской суд повторно смягчил приговор в отношении националиста Александра Белова (Поткина) и назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии за совершение преступлений экстремистской направленности, сообщило РАПСИ из суда.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Поткину наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишить права заниматься общественной деятельностью сроком на шесть лет», — постановила председательствующий судья.

Таким образом, суд переквалифицировал действия Поткина и признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества), частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Согласно озвученному прокурором обвинительному заключению, бывший председатель совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов, обладающий значительными средствами и желанием нарушить конституционный строй в Казахстане, обратился к Поткину по вопросу создания экстремистского сообщества, с чем тот согласился. Поткин для деятельности экстремистского сообщества использовал похищенные в БТА Банке средства. Целью сообщества являлась дестабилизация политической обстановки в Казахстане.

Судом и следствием установлено, что Поткин, осуществляя руководство экстремистским сообществом, инициировал референдум в сети Интернет по национальным вопросам, нацеленный на возбуждение вражды на национальной почве между русскими и казахами. Также Поткин, по версии следствия, создал проект «Злой казах», привлекал к массовым мероприятиям новых участников.

Для финансирования экстремистского сообщества Поткин, по данным следствия, принял участие в хищении и дальнейшей легализации средств БТА Банка.



Своей вины в инкриминируемых деяниях Поткин не признал. Адвокаты осужденного ранее поясняли РАПСИ, что жалоба на приговор содержит ссылки на многочисленные нарушения материального и процессуального права, допущенные судом первой инстанции. В частности, было отмечено, что в основу обвинительного приговора положены противоречащие друг другу показания свидетелей, на которых оказывали давление спецслужбы Казахстана.