По словам Константина Вышковского, Венесуэла не предлагала погасить свою задолженность перед Россией криптовалютой El Petro.

«Не предлагали», - заявил глава департамента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как напоминает Anycoin , осенью прошлого года Москва и Каракас договорились о реструктуризации на десять лет задолженности Венесуэлы перед РФ в размере $3,15 млрд. Латиноамериканская страна получила кредит на $4 млрд в 2011 году для закупки продукции российской промышленности. В связи с ухудшением финансового положения Венесуэлы стороны договорились о внесении ею на протяжении шести лет «минимальных платежей».

«Мы продолжаем внутренние процедуры. Заемщик находится в сложной финансовой ситуации», — пояснил Вышковский.