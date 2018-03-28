Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне около 2%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития об итогах деятельности министерства за 2017 год и задачах на 2018 год, сообщает ТАСС.

«Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%», — говорится в докладе.

В документе подчеркивается, что российская экономика вступила в 2018 год на подъеме. «В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии. По первой оценке Росстата, ВВП в 2017 году увеличился на 1,5%», — напоминают в МЭР.