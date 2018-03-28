Минэкономразвития намерено собрать 620 млрд рублей частных денег в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), пишут «Известия» со ссылкой на копию декларации целей и задач ведомства на 2018 год. Принимать участие в российских программах смогут и зарубежные компании и фонды. В основном частные инвестиции пойдут на развитие инфраструктуры, здравоохранение и ЖКХ.



Для развития механизма ГЧП правительство планирует модернизировать инфраструктуру, создать реестр проектов и утвердить перечень пилотных мероприятий с подтвержденной социально-экономической эффективностью. Такие меры содержатся в дорожной карте, которую утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Одним из соисполнителей выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).



Фонд собирается привлекать к проектам и иностранцев: интерес есть как со стороны финансовых инвесторов, суверенных и частных фондов, так и со стороны иностранных строительных компаний, специализирующихся на инфраструктуре. Ключевыми направлениями для инвестиций станут дорожное строительство, морские порты, городской транспорт, аэропорты, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство.

Правительство активно взялось за развитие механизма ГЧП несколько лет назад. Соответствующий закон был принят в 2015 году. По данным Национального центра государственно-частного партнерства, к началу 2017 года было подписано 2 183 соглашения о реализации проектов с совокупным объемом инвестиций 2 трлн рублей, из которых 1,3 трлн рублей составили частные деньги. Таким образом, Минэкономразвития в этом году собирается привлечь почти половину всех частных инвестиций в ГЧП на начало прошлого года.