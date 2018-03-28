Потенциал восстановительного роста экономики России исчерпан, поэтому для обеспечения темпов экономического роста выше среднемировых нужны нестандартные решения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на коллегии Минэкономразвития.

«Обеспечить темпы роста выше среднемировых — задача эта очень сложная, но деятельность должна быть. Она требует нестандартных решений. Потенциал восстановительного роста после кризиса нами исчерпан, но появились новые возможности, меняется мировой технологический ландшафт, надо искать для себя новые рынки», — сказал Медведев.

Он отметил, что необходимо сконцентрироваться на привлечении инвестиций, работе по улучшению делового климата и конкурентной среды.