Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости прямой поддержки малого и среднего бизнеса.

По его словам, в сегодняшней ситуации планировать бизнес стало несколько легче, чем некоторое время назад в силу той макроэкономики, которую мы в данный момент имеем: низкая инфляция, более доступные кредиты, налоговые послабления, снижение административной нагрузки, сообщает RNS .

«Очевидно, что нужны и механизмы, связанные с прямой государственной поддержкой, в частности малому и среднему бизнесу», - сказал Медведев и добавил, что нужно более энергично улучшать деловой климат, в том числе в регионах, а «не только в столицах».