По поручению Генеральной прокуратуры, во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы.

В состав инспекторских комиссий входят сотрудники территориальных подразделений МЧС России совместно с другими надзорными ведомствами.

«Специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации», - говорится в сообщении МЧС России .