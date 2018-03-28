Крупная криптовалютная биржа Binance добавила возможность торговли криптовалютой Syscoin в паре с биткоином, эфиром и местным токеном Binance Coin. О листинге сообщили представители компании в официальном твиттер-аккаунте.

Общая капитализация альткоина превышает $220 млн, монета находится на 61 месте в списке крупнейших цифровых денег по этому показателю, поясняет РБК . После сообщения криптобиржи среднерыночная стоимость монеты резко выросла на 35%. Затем произошел небольшой откат, сейчас цена составляет $0,38.