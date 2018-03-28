В январе 2018 года в Банке «КУБ» (Кредит Урал Банк) внедрено решение «ПрограмБанк.Взыскание» на платформе «ПрограмБанк.ФронтОфис», автоматизирующее бизнес-процессы, которые сопровождают работу специалистов по взысканию проблемной и потенциально проблемной задолженности физических лиц.
Кредит Урал Банк ориентирован на розничный сегмент клиентов, обслуживание малого и среднего бизнеса. При этом большое внимание уделяется внедрению прогрессивных банковских технологий и повышению уровня автоматизации стандартных операций. Среди последних реализованных технологических проектов — автоматизация сбора просроченной задолженности.
С помощью решения «ПрограмБанк.Взыскание» удалось обеспечить:
- Сквозное взаимодействие всех сотрудников, участвующих в работе с проблемной задолженностью.
- Автоматическое управление работой сотрудников - планирование мероприятий и постановку задач в соответствии с принятым в Банке регламентом, контроль выполнения задач.
- Автоматический учет значимых событий по задолженностям.
- Ведение всей необходимой информации о должниках, связанных с ними лицах и их имуществе в единой базе данных.
- Автоматическое формирование бумажных писем и e-mail сообщений.
- Анализ эффективности процессов взыскания.
По оценкам Банка, внедренная система позволит повысить эффективность процесса сбора просроченной задолженности.
Справочная информация
« Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) — единственное самостоятельное кредитное учреждение города Магнитогорска. Банк «КУБ» (АО) обслуживает более 3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и около 250 тысяч активных клиентов — физических лиц.
В 2016 году Банку был присужден знак «Доверие потребителей» Южного Урала (г.Магнитогорск), учрежденный общественной организацией «Объединение защиты прав потребителей». В 2017 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка на уровне «ruА+», прогноз по рейтингу — стабильный.
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 28 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис, ПрограмБанк.АБСи ПрограмБанк.БизнесАнализ, системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест, страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование, и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро.
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».
Среди клиентов: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
Нет комментариев