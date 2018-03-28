Кредит Урал Банк ориентирован на розничный сегмент клиентов, обслуживание малого и среднего бизнеса. При этом большое внимание уделяется внедрению прогрессивных банковских технологий и повышению уровня автоматизации стандартных операций. Среди последних реализованных технологических проектов — автоматизация сбора просроченной задолженности.



С помощью решения «ПрограмБанк.Взыскание» удалось обеспечить:

Сквозное взаимодействие всех сотрудников, участвующих в работе с проблемной задолженностью.

Автоматическое управление работой сотрудников - планирование мероприятий и постановку задач в соответствии с принятым в Банке регламентом, контроль выполнения задач.

Автоматический учет значимых событий по задолженностям.

Ведение всей необходимой информации о должниках, связанных с ними лицах и их имуществе в единой базе данных.

Автоматическое формирование бумажных писем и e-mail сообщений.

Анализ эффективности процессов взыскания.

По оценкам Банка, внедренная система позволит повысить эффективность процесса сбора просроченной задолженности.

Справочная информация



« Кредит Урал Банк » (Акционерное общество) — единственное самостоятельное кредитное учреждение города Магнитогорска. Банк «КУБ» (АО) обслуживает более 3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и около 250 тысяч активных клиентов — физических лиц.



В 2016 году Банку был присужден знак «Доверие потребителей» Южного Урала (г.Магнитогорск), учрежденный общественной организацией «Объединение защиты прав потребителей». В 2017 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка на уровне «ruА+», прогноз по рейтингу — стабильный.



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 28 лет.

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис , ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ , системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест , страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование , и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро .



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».



Среди клиентов : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк