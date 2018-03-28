Главарь хакерской группы Cobalt, которая несколько лет успешно похищала средства российских банков и их клиентов, с 2015 года жил и вел преступную деятельность в Испании, несмотря на обращение России по поводу его экстрадиции. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Только в России ущерб от деятельности группировки за последний год составил более 1 млрд рублей.



В понедельник Европейское полицейское агентство сообщило о задержании в Испании лидера организованной преступной группировки, жертвой которой стали более 100 финансовых институтов по всему миру. По данным организации, с 2013 года группировка проводила атаки на банки и электронные платежные системы с помощью специального программного обеспечения Carbanak и Cobalt, давшего впоследствии название всей группировке. Жертвами мошенников стали финансовые структуры более чем в 40 странах, а общий ущерб индустрии за весь период деятельности группы достиг 1 млрд евро, сообщил Европол.

По словам собеседника ТАСС, задержанным является находящийся в федеральном розыске гражданин России Денис Токаренко. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество. В 2015 году Россия обратилась в Испанию о его экстрадиции, однако в 2016 году испанский суд в выдаче Токаренко отказал.

В предшествовавшем задержанию Токаренко международном расследовании принимали участие правоохранительные органы Испании, ФБР, а также полиция Румынии, Белоруссии и Тайваня. Однако первое решение испанского суда позволило Токаренко продолжать похищать средства банков в течение двух лет.

В 2015 году один российский банк обнаружил хищение со своих счетов 60 млн рублей. Банк обратился в правоохранительные органы, которые установили, что злоумышленники получили доступ к управлению его информационными системами, вывели средства на счета заранее подготовленных банковских карт, с которых их потом обналичили. Для взлома информационных систем банка хакеры использовали ПО Carbanac, одним из организаторов операции был уроженец Магаданской области Денис Токаренко 1982 года рождения.

В национальной полиции Испании на уточняющий вопрос корреспондента ТАСС о национальности задержанного заверили, что «он является гражданином Украины». Однако как пояснил источник ТАСС, с 2013 года Токаренко жил на территории Украины, где, вероятнее всего, получил украинское гражданство и паспорт с фамилией Катана.