Две трети российских предприятий малого бизнеса (64%), расположенных в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу в этом году, принимают электронные платежи для оплаты своих товаров и услуг. Однако большинство расчетов в торговых точках (82%) по-прежнему производится наличными. Такие данные содержатся в исследовании агентства GfK по заказу Visa.

Согласно полученным результатам, 36% всех опрошенных предпринимателей, владеющих торговой точкой, не используют эквайринг, но при этом треть из них (31%) планируют начать прием платежных карт, чтобы обеспечить высокий уровень гостеприимства для всех гостей чемпионата.

По данным проведенного исследования, 79% предприятий малого бизнеса знают о проведении мирового первенства в своем городе, из них почти половина (47%) активно готовится к предстоящему спортивному событию: разрабатывает скидки и бонусные предложения для участников (67%), предоставляет информацию о компании на английском языке (49%) и внедряет возможность оплаты товаров и услуг банковскими картами (26%).