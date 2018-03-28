В Москве и Санкт-Петербурге доля заемщиков, которые оплачивают кредиты без просрочек, составляет 51,26%, просрочку 1—30 дней допустили в 2017 году 22,86% заемщиков, а более 30 дней — 25,88%, говорится в исследовании кредитного бюро «Русский Стандарт».



К наиболее дисциплинированным регионам, по данным БКИ, относятся Дагестан, Новгородская и Мурманская области.

Бюро кредитных историй проанализировало платежное поведение россиян в 2017 году на основании данных из более чем 140 млн записей о субъектах. По итогам анализа статистических данных можно отметить, что в целом женщины остаются более аккуратными в возврате кредитов, чем мужчины, а зрелые люди являются более финансово дисциплинированными, чем молодые.

Так, без просрочек свои кредиты в разных банках гасили 58,05% женщин против 41,95% мужчин.

«Стоит разделять просрочки небольшие, например, когда платеж задерживают на один день и более. Такие неплатежи чаще всего происходят случайно, например, клиент забыл вовремя внести платеж или не смог внести средства по техническим причинам. В такие ситуации чаще попадают женщины: просрочку от одного дня до месяца в прошедшем году допустили 57,95% женщин и 42,05% мужчин, — комментирует вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев. — Если говорить о более серьезных задержках платежей по кредитам — более месяца, то в этом сегменте ситуация практически одинаковая: на женщин приходится 49,88% таких случаев, что чуть меньше, чем у мужчин — 50,12%».

Согласно статистике БКИ «Русский Стандарт», заемщики в возрастной группе 31—34 года наиболее склонны допустить просрочку по кредиту. Чаще всего ее допускают 33-летние клиенты банков. С увеличением возраста заемщики платят все лучше. Просрочка 1—30 дней наиболее свойственна клиентам в возрасте 35—37 лет, а «30+» — в возрасте 25—27 лет.