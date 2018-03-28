В Государственную Думу поступил законопроект с изменениями в Гражданский кодекс РФ, закрепляющими правовую возможности регулирования рынка новых объектов экономических отношений, в том числе токенов и криптовалюты.

Гражданский кодекс предложено дополнить новой статьей 141.1 «Цифровые права», согласно которой права на объекты гражданских прав, за исключением нематериальных благ, могут быть удостоверены совокупностью электронных данных, существующей в информационной системе. Технологии и технические средства этой ИС должны обеспечивать лицу возможность в любой момент ознакомиться с описанием соответствующего объекта.

Таким образом, под цифровым правом предложено понимать цифровой код или обозначение. Цифровое право может отчуждаться или переходить от одного лица к другому на тех же условиях, что и объекты гражданских прав, сообщает «Современный предприниматель» .

Также ГК предлагается дополнить статьей 141.2 «Цифровые деньги», которыми может признаваться не удостоверяющая право на какой-либо объект гражданских прав совокупность электронных данных, созданная в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы, и используемая пользователями этой системы для осуществления платежей. Цифровые деньги могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства.

Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами дополняются правила ГК о форме сделок (уточнения вносятся в статьи 160, 432, 493, 494 ГК). Как указано в пояснительной записке, это закладывает основу для заключения «смарт-контрактов», а также позволяет упростить совершение целого ряда односторонних сделок.