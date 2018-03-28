В офисе Сбербанка в Екатеринбурге, расположенном по адресу: ул. Титова, д. 22, была совершена попытка ограбления банкомата. Об этом сообщили местные СМИ, информацию подтвердили в Сбербанке.

По словам очевидцев, проникший в отделение ночью грабитель устроил внутри взрыв. «Он, видимо, проник внутрь через окно, его отогнув, — рассказали порталу «Екатеринбург Онлайн» ( E1.Ru ) очевидцы. — Потом внутри произошел взрыв, видимо, он пытался взорвать хранилище или банкомат. Буквально через две минуты после этого приехала группа задержания, была стрельба. Грабителя задержали прямо на выходе, он упал на сумку, в которую успел набрать деньги. Но во время задержания он не пострадал».

По данным УМВД по Екатеринбургу, задержанный — ранее судимый гражданин 1978 года рождения. При этом очевидцы сообщали о двоих грабителях, указывает E1.Ru.



«Попытку ограбления подтверждаем. Во время происшествия никто не пострадал, денежные средства не похищены. Злоумышленник был задержан группой быстрого реагирования и передан представителям полиции. Служба безопасности Сбербанка оказывает содействие правоохранительным органам», — отметили в пресс-центре Уральского банка Сбербанка.



Там сообщили, что екатеринбургский офис на Титова, 22, где произошел инцидент, возобновит обслуживание клиентов уже в пятницу, 30 марта. «Зона самообслуживания, где расположены банкоматы, начнет работать позже, в ней необходимо проведение ремонтных работ. На тот период, пока офис на Титова, 22, закрыт, в соседних подразделениях банка, находящихся на Титова, 1, и Окружной, 8, будут организованы дополнительные рабочие места. Режим работы этих филиалов банка будет продлен», — уточнили в Уральском банке Сбербанка.