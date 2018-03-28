Российский рынок снизится при открытии торгов на фоне снижения фьючерсов на мировые фондовые индексы на 0,4% - 1,5%. Локомотивом падения выступили высокотехнологический, финансовый, промышленный сектора американского рынка. По итогам торгов вчера индекс широкого рынка SP500 снизился на 1,7%. Инвесторы считают, что скандал с данными Facebook в целом отразится негативно на прибыли многих высокотехнологичных компаний. Возможно поэтому часть капитала перетекла на рынок гособлигаций США, где вчера прошли аукционы по размещению векселей сроком на 1 месяц и 1 год, а также 5-летних гособлигаций со ставкой раздачи в 1,7% и 2,07% и 2,61%, что несколько ниже ставок прошлых аукционов. Поэтому индекс доллара несущественно вырос до 89,6 б.п. или доллар укрепился к евро на 0,6% до $1,24. Кроме того, в среду пройдут аукционы по 2-х и 7-ми летним нотам, а также будут опубликованы данные по квартальному ВВП США, а в четверг данные по затратам на личное потребление. В силу хороших результатов по рынку труда, индексу PMI и в меньшей степени ISM, мы ожидаем увидеть рост ВВП относительно прошлого результата. Это будет играть в пользу доллара.

Рубль поддержит окончание налоговых платежей и аукцион по размещению ОФЗ. Однако учитывая прогноз API, который показал увеличение запасов сырой нефти на 5,32 млн барр. за прошлую неделю, что отразилось на нефтяных ценах снижением на 1% до $69,6 за барр., мы не видим оснований для укрепления рубля. Плюс постепенное увеличение кол-ва активных буровых вышек в США будет поддержано скорым окончанием плановых ремонтных работ на НПЗ, вследствие чего объем добычи США увеличится, что негативно отразится на ценах нефти.