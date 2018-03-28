Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэл Бостик негативно отозвался о криптовалютах на ежегодной встрече Hope Global Forums, которая считается «крупнейшим собранием мировых лидеров, представляющих интересы бедных и необеспеченных сообществ». Он заявил, что цифровые деньги в принципе не могут считаться валютами и призвал не инвестировать в них средства, «которые вам действительно необходимы».

«Не делайте этого. Они представляют собой спекулятивные рынки. Они - не валюты. Если у вас есть деньги, которые вам действительно необходимы, не вкладывайте их в эти рынки», - пояснил Бостик.

При этом, напоминает РБК , другие главы Федеральных резервов США тоже негативно высказывались относительно криптовалют.