Эксперты Forbes отмечают, что у банков, входящих в одну группу надежности с Банком ЗЕНИТ, «даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства».



В общем рейтинге надежности в который вошли все банки, ведущие деятельность на российском рынке, Банк ЗЕНИТ сохранил показатель прошлого года – 16-е место. В исследование Forbes попали банки, удовлетворяющие всем 3 параметрам: наличие рейтингов международных и российских агентств, размер активов от 10 млрд рублей и доля вкладов физлиц более 3% пассивов.



Напомним, что в декабре 2017 года агентство Fitch Ratings подтвердило Банку рейтинг на уровне BB (прогноз – стабильный), а агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Банку кредитный рейтинг на уровне ruА-. В начале 2018 года рейтинговое агентство Moody's Investor Service подтвердило кредитный рейтинг Банка на уровне Ва3 и улучшило прогноз по рейтингу с «негативного» до «позитивного».



С рейтингом можно ознакомиться по ссылке .