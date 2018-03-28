Форум «B+S: Технологичный банкинг» в Екатеринбурге образца 2018 года потчевал представителей профессионального сообщества витаминными коктейлями из свежих тенденций цифрового банкинга, решений для создания современных клиентских сервисов, идей по оптимизации бизнес-процессов, обеспечению информационной безопасности. Была представлена масса кейсов и проектов от экспертов, разработчиков и банкиров.

iCAM Group по традиции стал генеральным спонсором форума. А компании iDSystems , iSimpleLab и iQStore , входящие в консорциум, приняли активное участие в экспозиции и деловой программе.

iDSystems

Новые решения, реализованные в течение года, представила на форуме iDSystems. В пленарной сессии «Самые сочные тренды» генеральный директор компании Андрей Федорец поделился с молодыми и бывалыми экспертам рынка мнением о действительно востребованных кейсах, которые помогут кредитным организациям заработать.

В пику «геймификации», упрощению интерфейсов взаимодействия с банками, придания ему блеска и перенасыщения различными «удерживателями» выступала идея правильного использования деловой экосистемы. Главный аспект здесь — сделать удобным взаимодействие с внешним миром, создав единый интерфейс, в котором по единому же токену доступны банковские услуги: платежи, банковские гарантии, валютные операции; ответы на юридические вопросы (от облачных юристов), сдача отчетности в налоговые органы и Пенсионный фонд.

Как отметил Андрей Федорец, различные инициативы регуляторов дают кредитным организациям все возможности для реализации такой схемы. Пример — проект ГИС ЖКХ. Чем быстрей увеличится количество банков, взаимодействующих с системой, тем быстрей у них появится возможность без лишних затрат получать комиссионный доход. А от кредитных организаций требуется лишь информировать клиента: «Вам пришел платеж за электричество. Хотите оплатить?». Потому нужно помочь гражданам войти в личный кабинет ГИС ЖКХ, зарегистрировав их на портале Госуслуги.ру.

Все эти возможности предоставляет система « iDБанк » от iDSystems, а также огромное количество программных модулей, которые помогают снизить затраты банка на неоперационные задачи, сформировать новые клиентские сервисы и, конечно, заработать.

Для наглядности и легкости восприятия генеральный директор iDSystems Андрей Федорец, рассказывая о новых функциональностях «iDБанк», провел с участниками форума интерактивную игру. Каждый стал ответственным за отдельный функциональный модуль. Игроки коллективно придумывали бизнес-процессы, в которых было бы полезно использовать комбинации модулей «iDБанк».

Одной из самых длинных цепочек стало резервирование счёта для нового клиента: ввод ИНН (запрос выписки из ЕГРЮЛ), на основании сведений, полученных из выписки — итерационное получение выписок на учредителей, если это ЮЛ (опять выписка из ЕГРЮЛ), а если это физические лица, то ввод ФИО, номера паспорта с тем, чтобы произвести проверку действительности паспорта, соответствия действительного номера документа и ФИО владельца (упрощенная идентификация). Далее — запрос в ФНС о действующих приостановлениях, запрос в реестр банкротов, запрос по физическим лицам задолженностей в ГИС ГМП, запрос выписки из ПФР.

Участников форума впечатлило, что все эти цепочки формируются системой «iDБанк» в автоматическом режиме и без участия каких-либо сотрудников банка. А уже после успешного выполнения этих операций с потенциальным клиентом можно общаться в живую, имея некий набор информации о нём.

iSimpleLab

Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников вступил с участниками форума в бурное обсуждение вопросов развития клиентского сервиса. В этом поле компания вывела на рынок уникальное портальное решение с применением принципиально нового подхода к построению клиентских интерфейсов. Как показал опыт iSimpleLab в реализации свежих проектов по построению высоконагруженной системы ДБО в УРАЛСИБ, а также по созданию интернет- и мобильного банков в «РосЕвроБанк», необходима перестройка архитектуры платформы ДБО: взамен монолита — стройная архитектура с промышленным поддерживаемым API-интерфейсом.

Алексей Колесников отметил, что «при развитии платформы iSimpleBank 2.0 от компании iSimpleLab появление полноценного API не было революционным, а скорее эволюционным, благодаря чему удалось, не нарушая основных принципов, функционирования системы, безопасности, производительности и прочего, разработать промышленное API, покрывающее весь перечень функционала. Отвечая на вызов рынка, iSimpleLab сделала такой шаг одной из первых».

Основываясь на платформе iSimpleBank 2.0 и API-интерфейсе, компания iSimpleLab реализовала ряд интересных проектов. На форуме «Технологичный банкинг» Алексей Колесников подробно рассказал о положительном опыте работы в архитектуре «Ядро ДБО» - «API-интерфейс» - «Портал», который дал компании понимание необходимости разработки собственного портального решения.

В основу портала от iSimpleLab легли самые современные технологии и дизайн-решения от лидирующих отраслевых представителей и экспертов. И сегодня компания готова предложить банкам не только современную платформу ДБО, которая покрывает большинство потребностей, но и предоставить инструмент гибкого управления предоставлением услуг банка на базе решения iSimplePortal.

В своем выступлении Алексей Колесников отметил также ряд решений, реализованных iSimpleLab совместно с коллегами по консорциуму iCAM. Например, партнерский софт iDSystems, благодаря которому в перспективе станет возможной персонификация клиента через ЕСИА и, конечно, биометрическая идентификация. Таким образом открывать счета нулевые клиенты смогут без посещения банка, полностью дистанционно. Еще одна инновация — встроенный в систему ДБО чат с банком, реализованный компанией iQStore. Эта омниканальная экосистема коммуникаций с клиентами iQChannels является реальной альтернативой высоконагруженному «личному кабинету» клиента.

Для компаний консорциума iCAM форум «B+S: Технологичный банкинг» в Екатеринбурге сбыл насыщен встречами, переговорами, новой информацией для размышления от коллег и конкурентов, партнеров, банкиров. Завершилось мероприятие вручением призов от организаторов и многообещающими перспективами предстоящих форумов из серии «B+S: Технологичный банкинг» в других городах.

О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 25% действующих российских банков, 50 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab - российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems - поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore - разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group