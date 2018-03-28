Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила пятый антимонопольный пакет, который должен поднять на новый уровень регулирование работы бизнеса в условиях цифровой экономики.

Пакет проходит обсуждение с представителями отраслевых ассоциаций. По оценкам замруководителя ФАС Андрея Цыганова, разработка и принятие пакета займет около двух лет.

Первая новелла пакета - введение нового определения доминирующего положения участника рынка, который обладает большим массивом данных и за счет этого получает огромную рыночную силу. Доля бизнеса на физическом товарном рынке в этом случае уже не важна, поясняет «Российская газета» .

Вторая новелла будет регулировать аспекты процесса обращения товаров в Интернете. ФАС хочет ввести определение ценового алгоритма, который анализируют рынки и подстраивают цену.

Третья новелла, прокомментировал замглавы регулятора Сергей Пузыревский на заседании общественного совета, стала особенно актуальной в свете слияния бизнеса «Яндекс.Такси» и Uber. В результате таких сделок объединяются цифровые платформы, которые начинают координировать цены между таксистами. Если эффект от объединения платформ приводит к снижению цен для конечных потребителей, то это не станет основанием для признания координации картельным сговором.

Четвертая новелла - появление дополнительных критериев, которые связаны с согласованием сделок экономической концентрации. Это приобретение технологий или иных нематериальных активов.

Пятая новелла коснется иностранных компаний-правообладателей, у которых почти нет активов на территории России, но тем не менее они здесь работают. Нарушение закона для них не влечет санкций, поэтому ФАС предлагает ограничивать оборот товаров или выдавать принудительную лицензию по решению суда, тогда компаниям придется выполнять предписания регулятора.