Федеральная антимонопольная служба России вынесла постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей на ООО «Эс Би Си Медиа» за рекламу Тинькофф Банка с упоминанием неформального молодежного криминального движения «АУЕ». Об этом сообщается на сайте ФАС.

Ранее комиссия ФАС признала , что реклама банка обращена к лицам в возрасте от 14 до 18 лет и носит оскорбительный характер, поскольку причисляет этих лиц к неформальному молодежному криминальному движению «АУЕ» и способствует популяризации криминальной организации. Такая реклама нарушает запрет, установленный частью 6 статьи 5 федерального закона «О рекламе».

Как сообщалось, в рекламе, распространявшейся в Instagram в 2017 году, демонстрируется тюремная камера и четыре раскладушки. Изображение сопровождается текстом: «Молодым платить не по масти» и подписью под ним: «Карта в радость, кешбэк в сладость, господа. Чтобы сделать вашу юность проще, мы отменили плату за обслуживание для всех с 14 до 18 лет. Деньги в пластик, АУЕ!».



По данным совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, неформальное молодежное криминальное движение «АУЕ» держит под контролем детей в 18 регионах России. Несовершеннолетних, в частности, заставляют «сдавать деньги на общак для зоны» и вовлекают в криминальную жизнь.