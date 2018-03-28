Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ужесточило контроль над рынком цифровых денег, чтобы обезопасить инвесторов. Требования по обеспечению криптовалютных «контрактов на разницу» (CFD) повышены до уровня 2:1.

В сообщении ESMA отмечается, что в связи с особыми характеристиками криптовалют как класса активов, за рынком финансовых инструментов, предоставляющих доступ к криптовалютам, таких как CFD, будет установлен строгий контроль, а ведомство рассмотрит возможность ужесточения требований, если возникнет такая необходимость.

Как напоминает РБК , в январе 2018 г. регулятор провел серию публичных консультаций по вопросу цифровых денег, в результате которых пришел к выводу, что криптовалюты, которые используются в качестве базового актива CFD, несут в себе серьезные финансовые риски для розничных инвесторов.