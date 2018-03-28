По данным отчета «Перспективы семейного бизнеса в мире» компании Deloitte, две трети владельцев семейных бизнесов настроены на рост выручки в этом году. Четыре из десяти предпринимателей прогнозируют увеличение прибыли на 26% и более.

При этом почти половина семейных предприятий собирается расширяться: 42% намерены приобрести другую компанию, а 48% - увеличить количество сотрудников.

По словам Андрея Назарова, сопредседателя «Деловой России», около половины опрошенных, хотят работать со своими родственниками, хотя в мировой экономике семейные компании создают больше половины рабочих мест. Поэтому речь идет скорее о зарождении семейных компаний, чем об их интенсивном развитии, сообщает «Российская газета» .

Семейные предприятия чаще полагаются на внутренние источники финансирования роста, считает руководитель группы по оказанию услуг частным клиентам Deloitte в СНГ Светлана Борисова. Они не заинтересованы в привлечении частного капитала и не воспринимают экономическую неопределенность или геополитические факторы в качестве основных рисков.

«С 1 сентября следующего года, когда вступит в силу 259-й Федеральный закон, у собственников появятся новые возможности и, полагаю, уверенность за сохранность своего дела. В первую очередь я подразумеваю наследственный фонд», - прокомментировал Андрей Назаров.