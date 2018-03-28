Датский Danske Bank запретил торговлю криптовалютами на своих платформах, а также рекомендовал своим клиентам воздержаться от инвестиций в них. Об этом сообщается на сайте банка, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Мы отрицательно относимся к криптовалютам и настоятельно рекомендуем нашим клиентам воздержаться от инвестиций в эту сферу», — говорится в заявлении.

Из-за недоверия к криптовалютам Danske Bank также перестает работать с финансовыми инструментами, напрямую связанными с ценой на криптовалюты.

Банк отмечает, что дискуссия о цифровых валютах, таких как Bitcoin, Ethereum и Monero, вызвала вопросы как у клиентов, так и у инвесторов. Danske Bank перечислил все отрицательные стороны криптовалют, среди которых отсутствие поддержки со стороны ЦБ, неустойчивость, отсутствие прозрачности и контроля.

«По этим причинам невозможно торговать криптовалютами на наших торговых площадках. Однако мы внимательно следим за рынком, и если криптовалютный рынок станет более прозрачным и зрелым, мы можем пересмотреть эту позицию», — сообщает банк.