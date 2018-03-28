Банк России планирует разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками, предъявив им упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление. Это следует из подготовленных Минфином и ЦБ ко второму чтению в Госдуме поправок к закону «О банкротстве», пишут «Ведомости».

Определяться величина убытков будет исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора.

При этом ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, сообщил изданию зампред ЦБ Василий Поздышев. После введения временной администрации регулятор обнаруживает, что решения и действия лиц, контролировавших банк, стали причиной значительных убытков. Предложенные нововведения позволят эффективнее взыскивать убытки через суд, следует из его слов.

Средства для пополнения капитала банка или страховщика ЦБ передает фонду под 0% на 20 лет, указано в поправках.