За прошедшие сутки курс биткоина вырос на 1,34% и теперь составляет $8,09 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $137 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 13.30 по мск. По мнению экспертов портала FXStreet, в том случае, если биткоин закрепится выше уровня сопротивления в $8 000, его курс может вырасти до $9 135 за короткий промежуток времени.

Ethereum продолжает подниматься в цене. За 24 часа он вырос на 0,58% до $0,463 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $45,6 млрд.

Курс Ripple вырос еще на 1,78% за сутки. Он составляет $0,59 при капитализации $23 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 1,41% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $0,896 тыс. Капитализация криптовалюты - $15,2 млрд.

Курс Litecoin - $0,139 тыс. Таким образом, он снизился на 1,83% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет $7,766 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $306,8 млрд.