Банк ЗЕНИТ и лизинговая компания CARCADE подписали соглашение об увеличении кредитного лимита компании до 700 млн рублей. Срок действия кредитного лимита составляет 3,5 года.



CARCADE является одной из крупнейших лизинговых компаний России, специализирующихся на лизинге автотранспорта для малого и среднего бизнеса. Работает в РФ с 1996 года, имеет 100% иностранный капитал, входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A.



«Мы рады, что наше сотрудничество c CARCADE получило дальнейшее взаимовыгодное развитие. Лизинговая компания имеет устойчивое финансовое положение и активно расширяет бизнес. Увеличение кредитной поддержки Банком позволит CARCADE сохранить высокие темпы развития и будет способствовать наращиванию доли на рынке», — отметил Сергей Кулаковкин, начальник Департамента корпоративного бизнеса Банка ЗЕНИТ.