Клиентам Банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в рамках программы страхования «Медицина без границ» от ООО «СК «Ренессанс Жизнь» стала доступна новая услуга - «Онконавигатор». Опция «Онконавигатор» разработана для клиентов с диагностированным онкологическим заболеванием, отказавшихся от лечения заграницей. Услуга действует на всей территории РФ. Клиенту предоставляется персональный менеджер, курирующий его с момента наступления страхового случая. Страховая компания обеспечивает клиенту максимальный доступ к необходимым медицинским технологиям, с учетом всех допускаемых законодательством РФ источников покрытия расходов на специализированную медицинскую помощь. Также клиент может рассчитывать на юридическую поддержку и профессиональную психологическую помощь на всех этапах лечения.

Программа «Медицина без границ» позволяет подобрать наиболее эффективный метод лечения застрахованного клиента за пределами РФ. ООО «СК «Ренессанс Жизнь» берет на себя проведение экспертизы медицинских документов, подбор лучших врачей в зарубежных клиниках, помощь в оформлении медицинской визы, организацию поездки, координацию взаимодействия с врачами, включая услуги переводчика, а также постоянный контроль над процессом лечения пациента.

Напомним Банк «ГЛОБЭКС» и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» запустили продажи программы страхования «Медицина без границ» для физических лиц в феврале 2018 года. Участником программы может стать клиент Банка «ГЛОБЭКС» в возрасте от 18 лет до 64 лет на момент заключения договора страхования. Срок страхования составляет 1 год с возможностью пролонгации, страховая премия – 15 тыс. рублей за первый год. Годовая страховая сумма по программе «Медицина без границ» составляет 12,5 млн рублей, а в случае пролонгации договора до 25 млн рублей за весь период действия договора.