Сайт объявлений Avito запускает оплату товаров банковской картой и доставку их по России в 650 городах. Услуга будет бесплатной для продавца.

Объявления с доставкой можно найти в поиске на сайте. После того, как покупатель выбирает подходящий пункт выдачи, ему предлагается ввести персональные данные и реквизиты банковской карты. Стоимость товара на ней заморозится непосредственно до получения, за транзакции отвечает Тинькофф Банк.

При этом, как сообщает Hi-Tech Mail.Ru , товары доставляются через Boxberry — это сеть пунктов выдачи посылок, с которой уже работает сайт объявлений «Юла». В зависимости от региона доставка может занять от двух дней до недели. Когда получатель убедится, что с товаром все в порядке, с его карты автоматически спишутся деньги за вещь и за доставку.

От недоброкачественной или поврежденной посылки можно будет отказаться. Тогда все расходы по доставке лягут на Avito, рассказали представители площадки.