Депутаты комитета Госдумы по финансовому рынку совместно с Банком России, АСВ и Минфином решили защитить добросовестных вкладчиков, забирающих свои средства накануне отзыва лицензии из банков, от возможных исков со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Законодатели готовят проект закона, который четко определит очередность получения средств при наличии в банке неисполненных платежей (картотеки), в том числе из кассы, пишет «Коммерсант».



Причиной для подготовки проекта является массовое оспаривание АСВ снятия денег вкладчиками банков накануне отзыва лицензии. При этом признаком необычной сделки, подлежащей оспариванию, для АСВ является наличие картотеки в банке, вне зависимости от добросовестности вкладчика.



Идея проекта — отделить добросовестных вкладчиков банков от связанных с кредитной организацией лиц, обладающих инсайдерской информацией о деятельности банка, пояснил газете глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Когда нет картотеки, то и исков к вкладчикам у АСВ быть не должно, — отметил он. — Когда же введена картотека, то тут банкам необходимо четко фиксировать очередность обращения за деньгами и выдавать средства строго в соответствии с этой очередностью». То есть ситуации, когда в банке введена картотека, но при этом в кассе есть деньги и вклад выдается из этих средств, что вызывает в дальнейшем претензии АСВ, будут исключены, пояснил он. Кроме того, в рамках проекта предполагается зафиксировать, что необходимо устанавливать, мог ли иметь человек доступ к инсайдерской информации.

Пока, по словам Аксакова, варианты реализации обсуждаются, в законопроект инициатива может вылиться к апрелю-маю. Неофициально в ЦБ и АСВ изданию подтвердили свое участие в работе, однако в связи с отсутствием даже текста документа от детальных комментариев пока отказались. «АСВ действует в соответствии с законодательством, учитывая критерии сомнительности сделок, — сообщили в пресс-службе. — Если законодатель изменит эти критерии для того, чтобы максимально учесть интересы всех сторон, АСВ будет им неукоснительно следовать».

Однако эксперты уверены, что помимо поправок необходим строгий контроль со стороны регулятора за соблюдением очередности.