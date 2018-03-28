Натиксис Банк по состоянию на 1 марта 2018 года возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем в шесть раз (с 93,42% до 15,14%, при минимуме в 15%). Данное снижение во многом объясняется размещением банком значительной части высоколиквидных средств (15,5 млрд рублей) на депозите в ЦБ РФ на сроки от 2 до 7 дней, что исключает эти средства из расчета норматива мгновенной ликвидности (Н2).

С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) на 1 марта 2018 года вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Наименование кредитной организации

Рег. номер

Значение Н2 на 01.03.2018, %

Натиксис Банк

3390

15,14

«Кредит Экспресс» (лицензия отозвана 15.03.2018)

3186

16,6

«Столичный Кредит»

2853

22,7

«Центр Международных Расчетов»

3531

23,47

Донхлеббанк

2285

24,31

Черноморский Банк Развития и Реконструкции

3527

24,61

АйСиБиСи Банк

3475

24,76

Икано Банк

3519

29,79

«Новый Век»

3417

33,16

«Нальчик»

695

34,26

Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.