Натиксис Банк по состоянию на 1 марта 2018 года возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем в шесть раз (с 93,42% до 15,14%, при минимуме в 15%). Данное снижение во многом объясняется размещением банком значительной части высоколиквидных средств (15,5 млрд рублей) на депозите в ЦБ РФ на сроки от 2 до 7 дней, что исключает эти средства из расчета норматива мгновенной ликвидности (Н2).



С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) на 1 марта 2018 года вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Наименование кредитной организации Рег. номер Значение Н2 на 01.03.2018, % Натиксис Банк 3390 15,14 «Кредит Экспресс» (лицензия отозвана 15.03.2018) 3186 16,6 «Столичный Кредит» 2853 22,7 «Центр Международных Расчетов» 3531 23,47 Донхлеббанк 2285 24,31 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 3527 24,61 АйСиБиСи Банк 3475 24,76 Икано Банк 3519 29,79 «Новый Век» 3417 33,16 «Нальчик» 695 34,26

Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.