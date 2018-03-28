Банк России с 28 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,17 рублей, что выше предыдущего дня на 17,08 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 71,26 рублей. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 69,17 копеек.

Учитывая текущую ситуацию на рынке Форекс и то, что сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ на сумму 30 млрд рублей, в первые 3-4 часа рубль может укрепиться. По итогам дня ожидаю повышение пары доллар/рубль до 57,75 рублей за «американца», а пары евро/рубль – до 71,57 рублей за единицу европейской валюты, комментирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По мнению Александра Григоренко, управляющего активами ИК Global Capital, рубль вновь начал терять позиции, что вполне прогнозируемо на фоне внешнего давления и снижения спреда между ключевыми ставками России и США, но фундаментальные факторы на стороне отечественной валюты, поэтому его движение обусловлено реальными данными, а не только желаниями участников рынка. Среда будет продолжением консолидации в довольно узком коридоре, до 57 рублей за доллар.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня не ожидается существенного изменения позиций рубля. После провала днем ранее, в рамках которого было отыграно снижение цен на нефть, рубль перейдет в консолидацию у достигнутых уровней.

«В дальнейшем нельзя исключать попыток его коррекционного роста, чему может поспособствовать восстановление рынка энергоносителей. В результате ближе к вечеру доллар может растерять часть роста вторника. Основным же фактором для динамики рубля станет статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая будет опубликована в 17.30 мск., и реакция на нее «черного золота». Если данные не подтвердят существенный рост запасов нефти, продемонстрированный статистикой API, «быки» в нефти перехватят инициативу и могут сделать еще один шаг к годовым максимумам. В этой ситуации российская валюта получит поддержку, а доллар отступит ниже 57,3 рубля», - прогнозирует эксперт.

«Локально сегодня рубль может поддержать аукцион Минфина, если спрос на ОФЗ существенно превысит предложение. Также многое будет зависеть от доллара, который пока стабилен, но может дать слабину после вчерашнего укрепления. Не будем забывать и о факторе окончания месяца и квартала, который может привнести хаотичность движений на большинстве рынков. Начать сегодняшние торги пара доллар/рубль может небольшим ростом, и в ближайшей перспективе, по всей видимости, будет удерживаться выше уровня 57 рублей», - комментирует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.